حوادث

ضبط شركة إلحاق عمالة بالخارج دون ترخيص للنصب على المواطنين بالغربية

تمكنت  الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية، قيام الشركة بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، باستخدام تأشيرات سفر مزورة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات الضبط والتحقيق

وتمكن  رجال الشرطة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين، وعقود اتفاق للعمل بالخارج وتأشيرات سفر مزورة، ودفتر إيصالات استلام نقدية، وجهاز كمبيوتر و4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطهم الإجرامي، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، وإعلانات الشركة على مواقع التواصل لاستقطاب المواطنين

وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية