العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب من الغرق بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية بأبو النمرس

أنقذت العناية الإلهية أربعة طلاب، بعدما سقطت سيارتهم الملاكي داخل ترعة المريوطية بدائرة مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أثناء توجههم لأداء الامتحان بإحدى المعاهد التعليمية بمنطقة شبرامنت.

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بالقرب من كوبري مليش اتجاه شبرامنت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بمعدات الإنقاذ اللازمة.

وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي يستقلها أربعة طلاب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جميع مستقلي السيارة من داخل المياه دون وقوع أي إصابات، حيث كانوا في طريقهم لأداء الامتحان قادمين من قرية الإخصاص.

وتبين أن مستقلي السيارة هم: عادل أ.ه (18 عامًا) طالب ومقيم قرية الإخصاص – قائد السيارة، ويوسف ص.ف (18 عامًا) أمين ومقيم بذات القرية، ويوسف ج.م، ومحمود س.ع (18 عامًا) طالبان ومقيمان بذات العنوان.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى سقوط السيارة داخل الترعة، دون حدوث أي تلفيات أو إصابات بين الطلاب، وتم استخراج السيارة من المياه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث للعرض على جهات التحقيق المختصة.

