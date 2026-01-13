الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب من الغرق بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية بأبو النمرس

سقوط سيارة ملاكي
سقوط سيارة ملاكي بترعة
18 حجم الخط

 أنقذت العناية الإلهية أربعة طلاب، بعدما سقطت سيارتهم الملاكي داخل ترعة المريوطية بدائرة مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أثناء توجههم لأداء الامتحان بإحدى المعاهد التعليمية بمنطقة شبرامنت.

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية 

 تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بالقرب من كوبري مليش اتجاه شبرامنت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بمعدات الإنقاذ اللازمة.

وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي يستقلها أربعة طلاب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جميع مستقلي السيارة من داخل المياه دون وقوع أي إصابات، حيث كانوا في طريقهم لأداء الامتحان قادمين من قرية الإخصاص.

وتبين أن مستقلي السيارة هم: عادل أ.ه (18 عامًا) طالب ومقيم قرية الإخصاص – قائد السيارة، ويوسف ص.ف (18 عامًا) أمين ومقيم بذات القرية، ويوسف ج.م، ومحمود س.ع (18 عامًا) طالبان ومقيمان بذات العنوان.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى سقوط السيارة داخل الترعة، دون حدوث أي تلفيات أو إصابات بين الطلاب، وتم استخراج السيارة من المياه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث للعرض على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية سقوط سيارة ملاكي بترعة ترعة المريوطية مركز ابو النمرس قوات الحماية المدنية الحماية المدنية

مواد متعلقة

بعد هروب نزلاء مصحة المريوطية.. محافظة الجيزة: تعاملنا بحسم مع الواقعة فور رصدها.. ولا تهاون مع أي منشآت تمارس أنشطة طبية بدون ترخيص

تفاصيل مصرع 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

انتشال سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية وإصابة 3 أشخاص

العناية الإلهية تنقذ 3 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية