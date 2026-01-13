الأجهزة الأمنية بالفيوم تنهي خصومة بين عائلتين بمركز سنهور

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي زعيفان والزغيبي بمركز سنهور، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف.

مراسم الصلح بين العائلتين والتعهد بنبذ العنف

جاءت مراسم الصلح بحضور قيادات أمنية وتنفيذية، وعدد من القيادات الشعبية والدينية، وكبار العائلات من الجانبين، وسط أجواء سادها الهدوء والتوافق، وشهدت جلسة الصلح تعهد الطرفين بإنهاء الخلافات وطي صفحة الماضي، والالتزام بعدم تجدد النزاع، حفاظًا على السلم الاجتماعي وأمن المواطنين، بما يعكس وعي العائلات بخطورة الخصومات الثأرية وآثارها السلبية على المجتمع.

الصلح نموذجا التعاون بين أجهزة الدولة وأبناء المجتمع

وأكد الحاضرون أن الصلح يمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين أجهزة الدولة وأبناء المجتمع في مواجهة ظواهر العنف، ودعم جهود الاستقرار والأمن داخل القرى والمراكز، وأن إنهاء الخصومات الثأرية يعد ضرورة وطنية لحماية الأرواح وصون استقرار المجتمع، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية في إدارة ملف الصلح بحكمة ومسؤولية، وتحرص القيادات الشعبية والأمنية على دعم كل المبادرات التي تعيد الأمن والطمأنينة إلى الشارع، وتغلق أبواب الفتن والنزاعات، مشددًا على أن سيادة القانون والتسامح هما السبيل الحقيقي لبناء مجتمع آمن ومستقر.

واختتمت مراسم الصلح بالمصافحة بين ممثلي العائلتين، وسط ترحيب الأهالي، في مشهد عكس روح التكاتف المجتمعي والدعم الشعبي لجهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، وتحررت عقود الصلح التي شملت شرطا حزائيا مضاعفا لمن يعتدي بعد ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.