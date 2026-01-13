الثلاثاء 13 يناير 2026
حوادث

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنهي خصومة بين عائلتين بمركز سنهور

إنهاء خصومة ثأرية،
إنهاء خصومة ثأرية، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي زعيفان والزغيبي بمركز سنهور،  في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف.

مراسم الصلح بين العائلتين والتعهد بنبذ العنف

جاءت مراسم الصلح بحضور  قيادات أمنية وتنفيذية، وعدد من القيادات الشعبية والدينية، وكبار العائلات من الجانبين، وسط أجواء سادها الهدوء والتوافق، وشهدت جلسة الصلح تعهد الطرفين بإنهاء الخلافات وطي صفحة الماضي، والالتزام بعدم تجدد النزاع، حفاظًا على السلم الاجتماعي وأمن المواطنين، بما يعكس وعي العائلات بخطورة الخصومات الثأرية وآثارها السلبية على المجتمع.

الصلح نموذجا التعاون بين أجهزة الدولة وأبناء المجتمع

وأكد الحاضرون أن  الصلح يمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين أجهزة الدولة وأبناء المجتمع في مواجهة ظواهر العنف، ودعم جهود الاستقرار والأمن داخل القرى والمراكز، وأن إنهاء الخصومات الثأرية يعد ضرورة وطنية لحماية الأرواح وصون استقرار المجتمع، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية في إدارة ملف الصلح بحكمة ومسؤولية، وتحرص القيادات الشعبية والأمنية على دعم كل المبادرات التي تعيد الأمن والطمأنينة إلى الشارع، وتغلق أبواب الفتن والنزاعات، مشددًا على أن سيادة القانون والتسامح هما السبيل الحقيقي لبناء مجتمع آمن ومستقر.

صحة الفيوم تنظم يوما علميا حول "عدوى مساحات الرقبة العميقة"

انتظام المرور على طريق الفيوم بعد انقلاب ميكروباص وإصابة 4 أشخاص

واختتمت مراسم الصلح بالمصافحة بين ممثلي العائلتين، وسط ترحيب الأهالي، في مشهد عكس روح التكاتف المجتمعي والدعم الشعبي لجهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، وتحررت عقود الصلح التي شملت شرطا حزائيا مضاعفا لمن يعتدي بعد ذلك.

