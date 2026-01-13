يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح نحو 21 صنفًا من زيوت الطعام لنحو 12 علامة تجارية مختلفة بالمجمعات الاستهلاكية ما بين منتجات شركات الزيوت التابعة للشركة، وأخرى من إنتاج شركات القطاع الخاص.

أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه المجمعات الاستهلاكية طرحت زيت زمزم خليط زنة 700 مل بسعر 46.6 جنيه، وزيت بيت السلطان عباد زنة 700 مل بسعر 49.5 جنيه، وزيت الأصيل عباد زنة 750 مل بسعر 59 جنيها، وزيت مرمورة خليط زنة 800 مل بسعر 52 جنيها، وزيت الشروق خليط زنة 800 مل بسعر 52 جنيها.

كما يتم طرح زيت روتس عباد زنة 800 مل بسعر 67 جنيها، وزيت روتس ذرة زنة 800 مل بسعر 68 جنيها، وزيت هلا عباد زنة 800 مل بسعر 71 جنيها، وزيت كريستال ذرة زنة 800 مل بسعر 83 جنيها، وزيت بيت السلطان عباد زنة 900 مل بسعر 63.5 جنيه، وزيت ذي جولد ذرة زنة 980 مل بسعر 81 جنيها.

كذلك يتم طرح زيت نبع ذرة زنة 1 لتر بسعر 96 جنيها، وزيت زمزم بذرة قطن زنة 1 لتر بسعر 76 جنيها، وزيت كريستال ذرة زنة 1 لتر بسعر 115 جنيهًا، وزيت سلايت عباد زنة 1.1 لتر بسعر 140 جنيها، وزيت الأصيل عباد زنة 1.2 لتر بسعر 123 جنيها، وزيت كريستال ذرة زنة 1.6 لتر بسعر 180 جنيها.

أسعار الزيت على بطاقات التموين

من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.

كما طرحت عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بجانب عبوة زيت سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، في إطار خطة الوزارة لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات جميع شرائح المستهلكين.

