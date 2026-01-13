الثلاثاء 13 يناير 2026
رياضة

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

أتليتكو مدريد، فيتو
كأس ملك اسبانيا، انتهى الشوط الأول من مباراة ديبورتيفو لاكورونيا أمام أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين  على ملعب ريازور، ضمن مواجهات دور الستة عشر في بطولة كأس ملك اسبانيا.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو لاكورونيا 

دخل فريق أتلتيكو مدريد مباراته أمام ديبورتيفو لاكورنيا في كأس ملك اسبانيا بتشكيل مكون من:

•حارس المرمى: خوان موسو.

•الدفاع: مولينا، بوبيل، هانكو، روجيري.

•الوسط: جوليانو، كاردوسو، يورينتي، بايينا.

•الهجوم: جريزمان، ألفاريز

تمثل المباراة فرصة كبيرة لأصحاب الأرض فريق ديبورتيفو، لتحقيق مفاجأة كبرى أمام الفريق المدريدي الطامح لتعويض خيبة الموسم الحالي، بينما يسعى أتلتيكو لتعزيز مسيرته في البطولة بعد صدمة خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

ديبورتيفو يبحث عن اللقب الثالث لكأس ملك اسبانيا 

رغم ذلك، ديبورتيفو لاكورونيا حامل لقب كأس الملك مرتين سابقًا، يدخل المباراة بعد سلسلة انتصارات مثيرة في البطولة على حساب سيمانوا، ساباديل، ومايوركا.

يقود الفريق المدرب أنطونيو هيدالجو منذ صيف 2025، ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني "(الليجا 2)  بفارق أربع نقاط عن الصدارة، ما يجعله منافسًا قويًا على الصعود للدرجة الأولى.

أتلتيكو مدريد يسعى لتعويض الموسم المخيب

يدخل أتلتيكو المباراة بعد خسارة 2-1 أمام ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، ما أنهى آماله في الفوز بهذه البطولة هذا الموسم.

تأهل أتلتيكو إلى دور الـ16 بعد فوز مثير 3-2 على أتلتيكو بالياريز قبل عيد الميلاد.

في الدوري الإسباني، يحتل الفريق المركز الرابع بعد 19 جولة بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، ما يزيد من أهمية كأس الملك لتعويض الموسم المخيب.

يركز المدرب دييجو سيميوني على تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخ النادي، لتعزيز مسيرة الفريق في البطولات المحلية.

