ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها مقاطع فيديو خادشة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بمحافظة القاهرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا خادشًا للحياء واستخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحريات أن المتهمة تنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يخالف القوانين المنظمة للسلوكيات المجتمعية وحماية الآداب العامة.

إجراءات الضبط والتحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جميع أشكال انتهاك القيم المجتمعية وحماية الآداب العامة.

