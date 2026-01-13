ضبط دجال بالإسكندرية لنصبه على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط دجال بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة البحيرة، بممارسة أعمال النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهم كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة، ويوهم ضحاياه بقدرته على العلاج وحل المشكلات النفسية والأسرية مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد من الضحايا.

إجراءات الضبط والتحقيق

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول عُثر بداخله على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الوقائع، وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته الشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

