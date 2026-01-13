الثلاثاء 13 يناير 2026
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد ميكروباص سمح لشخص بالجلوس على سقف السيارة أثناء سيرها بالتجمع

ضبط قائد ميكروباص
ضبط قائد ميكروباص بالتجمع لإظهاره شخصًا يجلس أعلى السيارة
 كشف قطاع الأمن العام عن ملابسات منشور وصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام قائد سيارة ميكروباص بالسماح لأحد الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

 أثبتت التحريات الأمنية تحديد هوية السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بالواقعة واعترف بتعريض حياته والمواطنين للخطر.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة السلوكيات الخاطئة على الطرقات وحماية المواطنين من الحوادث المرورية الناتجة عن المخاطر غير القانونية.

 

حوادث الطرق 

 وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

