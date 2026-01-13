ضبط سائق نقل صدم سيارة ملاكي وأصاب قائدها بطريق الواحات

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق سيارة نقل، تسبب في إصابة سائق سيارة ملاكي بإصابات خطيرة إثر وقوع الاصطدام به على طريق الواحات، في الاتجاه المؤدي إلى الطريق السياحي بمنطقة حدائق الأهرام، وجار خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه للمخدرات من عدمه، وجرى التحفظ على السيارة.

كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الواحات في الاتجاه المؤدي إلى الطريق السياحي بمنطقة حدائق الأهرام.

وبالفحص، تبين وقوع حادث مروري بين سيارة نقل وسيارة ملاكى أدى إلى إصابة سائق السيارة الملاكي بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالخطيرة.

ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

