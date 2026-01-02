أخبار الحوادث اليوم: إحباط تهريب مواد مخدرة بـ240 مليون جنيه.. قرارات عاجلة بشأن التحقيق في غرق سباح من ذوي الهمم بنادي الغابة.. تفاصيل الاعتداء على طالبة بالمعادي

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

عاين فريق من نيابة مصر الجديدة حمام سباحة شهد غرق جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة بمصر الجديدة وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء مسئولي النادي والمنقذين لسماع أقوالهم.

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا – بنها الحر في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك قبل نزلة بنها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأقصر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طرفى مشاجرة بالشوم والعصى بسبب خلافات بينهما على الميراث فى محافظة الأقصر.

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويع أحد المهتزين نفسيًا للمواطنين مستخدمًا سلاحا أبيض بأحد الشوارع بمنطقة المرج.

أحالت النيابة العامة بمحافظة الغربية محفظ قرآن يُدعى ع.ع.ا، إلى محكمة الجنايات المختصة بعد ثبوت تورطه في الاعتداء على طفلة بالقوة بدائرة مركز المحلة الكبرى.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخص مارس أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 240 مليون جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات منشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لإحدى الفتيات المتضررات من اعتداء تعرضت له على يد شخصين، إثر رفض أهلها إتمام خطبتهما لسوء سلوك أحدهما.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها عدد من المواطنين، بعد إيهامهم باستثمار أموالهم في مجال المقاولات مقابل أرباح مالية، قبل الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 5 ملايين جنيه دون الوفاء بالالتزامات.

كشفتأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تحرش بطالبتين تحملان إحدى الجنسيات الأجنبية وتقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي، بعد أن تقدمتا بشكوى تفيد تعرض إحداهما للتحرش أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة الجمالية، فيما حاولت الأخرى الإمساك بالمتهم فتسبب بدفعها وسقوطها دون إصابات، قبل أن يلوذ بالفرار.

كشفت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يلوح بسلاح أبيض بأحد الأسواق، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

