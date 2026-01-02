استعدادات مرورية مكثفة لمواجهة الأمطار والشبورة، دوريات على الطرق ورفع حالة الطوارئ

18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، استعداداتها المكثفة لمواجهة أي آثار محتملة لهطول الأمطار والشبورة المائية، اليوم الجمعة، على الطرق والمحاور الرئيسية، لضمان السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات خلال الظروف الجوية غير المستقرة.

التدابير والإجراءات المتخذة

وتضمنت الخطة الأمنية، رفع حالة الطوارئ ونشر دوريات المرور على الطرق السريعة والمحاور الحيوية لمتابعة حالة الطريق والتدخل الفوري عند أي أعطال أو حوادث.

وتجهيز وحدات رفع المياه وإزالة أي تجمعات لمياه الأمطار، خاصة بالمناطق المنخفضة والمناطق المعرضة للسيول تنسيقا مع الجهات المختصة.

والتنسيق مع المرور الإقليمي والإدارات المحلية لإغلاق أي طرق أو تحويل السير عند الحاجة لتجنب الاختناقات والحوادث.

ونشر تحذيرات مرورية عبر لوحات الطرق الإلكترونية ووسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي لتوعية السائقين.

وتشديد الرقابة على سرعة السيارات، وضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة بين المركبات، وتجنب التوقف المفاجئ أثناء الهطول الكثيف للأمطار.

توصيات للمواطنين والسائقين

ووضعت الإدارة العامة للمرور الوصايا العشر للمواطنين وقائدى السيارات من بينها، توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزلقة.

الالتزام بإشارات المرور وعدم المجازفة أثناء عبور الأنفاق أو المناطق المغمورة بالمياه.

التحقق من صلاحية الإطارات والمصابيح ومكابح السيارة قبل الانطلاق.

تجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة واتباع تعليمات دوريات المرور على الطرق.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، جاهزية كل وحداتها لتأمين حركة المرور ومنع أي حوادث محتملة خلال هطول الأمطار اليوم، وتدعو جميع السائقين للالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة في حركة السير

وتشهد عدة مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على حركة السير، بالتزامن مع موجة من التقلبات الجوية المحدودة التي تشهدها البلاد في مستهل العام الجديد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 2 يناير 2026 شبورة مائية كثيفة، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

طقس شديد البرودة وفرص أمطار

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

