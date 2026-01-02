قرارات عاجلة بشأن التحقيق في غرق سباح من ذوي الهمم بنادي الغابة

18 حجم الخط

عاين فريق من نيابة مصر الجديدة حمام سباحة شهد غرق جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة بمصر الجديدة وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء مسئولي النادي والمنقذين لسماع أقوالهم.

غرق لاعب السباحة بنادي الغابة

وكان جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، يمارس رياضة السباحة بنادى الغابة، ليتعرض لحادث غرق بعد شعوره بحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، ما عرضه لخطر الغرق، حيث تمكنت الفرق الطبية من إسعافه، ونُقل إلى المستشفى فى الرعاية المركزة، مع توقف وظائف المخ بالكامل.

تفاصيل حادث جون ماجد لاعب السباحة بنادي الغابة

جاء الحادث بعد تعرض السباح الراحل لحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، بالإضافة إلى ابتلاعه كمية كبيرة من الماء، ما أدى إلى فقدانه الوعي بالمياه، وكان في طريقه إلى الغرق وتم إنقاذه بمعرفة مدربي السباحة.

وكشف شهود عيان أنه خلال نقل اللاعب الراحل إلى المستشفى بواسطة كرسي متحرك، سقط من أعلى الكرسي، ما أدى لحدوث إصابته في الرأس وفقدانه درجة من الوعي، وتم نقله لمستشفى مجاور للنادي، وتم حجزه بها تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام.

واتهمت والدة المجني عليه في تصريحات صحفية، إدارة نادي الغابة بالإهمال بعد فقدان نجلها الوعي مرتين متتاليتين ودخول نجلها فى حالة صحية متأخرة.

وقالت والدة اللاعب: “مش هسيب حق ابني.. أنا مريضة وتعبانة وعشان كده بخليه يتدرب مع مدرب خاص إزاي المدرب يسيبه وميبقاش جنبه”، مؤكدة أن نجلها يتدرب منذ 9 أعوام مع كابتن خاص خاصة أنه يعاني من التوحد.

