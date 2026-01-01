الخميس 01 يناير 2026
حريق يلتهم مخزن ملابس في عزبة النخل

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن ملابس بالطابق الأرضي بـمنطقة عزبة النخل دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن ملابس بعزبة النخل 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ملابس بأحد العقارات بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن ملابس بالطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية بـمنطقة عزبة النخل .


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بـمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن أوراق بالساحل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

