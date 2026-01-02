الجمعة 02 يناير 2026
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو بائع يمارس أعمال البلطجة ويلوح بسلاح داخل سوق بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يلوح بسلاح أبيض بأحد الأسواق، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه، وتبين أنه بائع متجول ومقيم بدائرة مركز شرطة إدكو، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب ما ورد بمقطع الفيديو، موضحًا أن الواقعة جاءت على خلفية اعتراض بعض الباعة على افتراشه لبيع بضاعته بأحد الأسواق بدائرة المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

