السيطرة على حريق داخل محل قطع غيار دراجات بخارية بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل قطع غيار دراجات بخارية في منطقة المرج، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بمحل في شارع مؤسسة الزكاة، بجوار مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم المرج.

وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق فورًا.

تبين عند الوصول أن الحريق اشتعل في محل قطع غيار الدراجات بالكامل، على مساحة تقارب 10 أمتار بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من طابق واحد، ولم ينتج عن الحريق أي مصابين أو محتجزين، وتم إخماده بالكامل وجاري التبريد من قبل القوات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والتحفظ على موقع الحريق لحين انتهاء التحقيقات.

