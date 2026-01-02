الجمعة 02 يناير 2026
حوادث

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء احتراق محتويات مخزن ملابس بعزبة النخل

حريق مخزن، فيتو
كشفت المعاينة الأولية التي أجراها فريق من رجال المباحث لحريق اندلع داخل مخزن ملابس في أحد العقارات بمنطقة عزبة النخل أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

 

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم جميع محتويات المخزن، دون وقوع أي إصابات.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن ملابس بالطابق الأرضي بـمنطقة عزبة النخل دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن ملابس بعزبة النخل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ملابس بأحد العقارات بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن ملابس بالطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية بـمنطقة عزبة النخل .


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بـمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن أوراق بالساحل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترًا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

