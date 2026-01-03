السبت 03 يناير 2026
ملفات وحوارات

الشتاء يكشر عن أنيابه، موجة صقيع تضرب الصعيد، برد قارس بالقاهرة، رياح وأمطار، وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

شديد البرودة بالقاهرة ويقترب من الصقيع جنوبا، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تحذر من تغييرات في طقس رأس السنة، رياح وأتربة تضرب هذه المناطق، أمطار خفيفة تشتد ليلا، شبورة كثيفة تستمر ساعات

 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، بدأت في الثالثة فجرًا منتصف الليل وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.

 

أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة إلى على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بسواحل البحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم /ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.


درجات الحرارة اليوم السبت

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   09  ودرجة الحرارة العظمى  19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  07 و درجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06  و درجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة 02  ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى: 19

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 19

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة  الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى:  20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة  12 ودرجة الحرارة العظمى 25

