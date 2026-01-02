ضبط عامل تحرش بطالبتين أجنبيتين بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفتأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تحرش بطالبتين تحملان إحدى الجنسيات الأجنبية وتقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي، بعد أن تقدمتا بشكوى تفيد تعرض إحداهما للتحرش أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة الجمالية، فيما حاولت الأخرى الإمساك بالمتهم فتسبب بدفعها وسقوطها دون إصابات، قبل أن يلوذ بالفرار.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة الجمالية تلقى بلاغا من طالبتين أجنبيتين حول تعرض إحداهما للتحرش، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور لجمع المعلومات والفحص والتحريات.

وأمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية وعند مواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.