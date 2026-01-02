إحالة محفظ قرآن للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على طفلة في الغربية

18 حجم الخط

أحالت النيابة العامة بمحافظة الغربية محفظ قرآن يُدعى ع.ع.ا، إلى محكمة الجنايات المختصة بعد ثبوت تورطه في الاعتداء على طفلة بالقوة بدائرة مركز المحلة الكبرى.

وتشير التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 أكتوبر 2025، حيث استغل المتهم صغر سن المجني عليها واعتدى عليها داخل نطاق مركز المحلة وفق ما جاء بأوراق القضية رقم 68724 لسنة 2025 جنايات مركز المحلة والمقيدة برقم 4459 لسنة 2025 كلي شرق طنطا.



وأكدت النيابة أن الجريمة تمثل انتهاكا كامل الأركان يعاقب عليه قانون العقوبات وقانون الطفل وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم مشيرة إلى أن التحقيقات بشرطة المحلة أثبتت ارتكابه الواقعة بشكل واضح.



وشددت النيابة العامة على استمرارها في محاسبة كل من يعتدي على الأطفال مؤكدة أن حماية الصغار تمثل أولوية قصوى في العمل القضائي وأن القانون سيكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الإضرار بهم.

العثور على جثة أحد نزلاء دار الضيافة بجامعة طنطا داخل غرفته

وفي واقعة أخرى عثر على جثة أحد نزلاء دار الضيافة التابعة لـ جامعة طنطا متوفيا داخل غرفته وذلك بعد اكتشاف الواقعة بالصدفة على يد أحد العاملين أثناء البحث عنه عقب تغيبه لفترة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد النزلاء داخل دار الضيافة بجامعة طنطا وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص عن طريق مديرية أمن الغربية تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده داخل الغرفة ويعاني من أمراض بالقلب وأمراض مزمنة ولم تلاحظ أي شبهة جنائية حول الواقعة.

