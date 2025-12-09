الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
محافظات

القبض على عنصر إجرامي بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة بالأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت مباحث قسم شرطة الأقصر القبض على عنصر إجرامي بحوزته كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة بناحية منشاة العماري.

 

سقوط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة 

تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، بالقبض على  المدعو «ع.م» 35 عاما، عاطل ومقيم بمنطقة منشاة العماري بذات دائرة البندر، له معلومات جنائية سابقة، ويقوم بمواصلة نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمخدرات.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، وبعد تكثيف التحريات والإجراءات المقننة، تمكن ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته 500 قرص كبتاجون المخدر، و2 كيلوجرام من جوهر الحشيش المخدر، و20 جرام من البانجو، وسلاح أبيض «مطواه» ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها والسلاح الأبيض بهدف تقطيع الأحراز وأيضا الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

الأقصر أمن الأقصر وزارة الداخلية حشيش بانجو كبتاجون مخدرات الأمن مباحث بندر الأقصر

