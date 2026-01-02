الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويع المواطنين بالسلاح في المرج

18 حجم الخط

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويع أحد المهتزين نفسيًا للمواطنين مستخدمًا سلاحا أبيض بأحد الشوارع بمنطقة المرج.



كشف ملابسات فيديو مهتز نفسيًا يروع المواطنين بالمرج

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء والدته أقرت بأن نجلها يعانى من اضطرابات نفسية، ويرفض تلقى العلاج اللازم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداعه أحد مستشفيات العلاج النفسى.





وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مهتز نفسيا لقيامه باعتلاء سور أحد الكبارى بـحدائق القبة والتعلق بعامود إنارة وأداء حركات استعراضية معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص باعتلاء سور أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الحدائق والتعلق بعامود إنارة وأداء حركات استعراضية معرضًا حياته والآخرين للخطر.

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) وبمواجهته تبين أنه يهذي بعبارات غير مفهومة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى المصحات النفسية.

