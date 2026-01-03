مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

18 حجم الخط

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة هي الوسيلة الرئيسية لتقوية العلاقة بين العبد وربه، عندما نصلي خمس مرات في اليوم، فإننا نُجدد العهد مع الله ونُظهر له مدى حاجتنا إليه، فـ الصلاة تُعلّمنا التواضع والخضوع لله، فهي تذكرنا بعظمته وقدرته. كل سجدة فيها تذكير بأننا عبيد لله، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. كلما أكثرنا من الصلاة بخشوع، كلما زادت قربنا من الله وزادت بركاته في حياتنا.

والصلاة تُعلّم المسلم الانضباط والالتزام بالمواعيد، عندما نُصلّي في أوقاتها المحددة، نتعلم كيف ننظم وقتنا بين العبادة والعمل والحياة الاجتماعية، الصلاة تُذكّرنا بأن الوقت نعمة من الله يجب استغلالها بشكل صحيح. كما أن الالتزام بمواعيد الصلاة يُعطي المسلم شعورًا بالمسؤولية ويُعينه على تحقيق التوازن في حياته بين الدنيا والآخرة.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العصر بالقاهرة: 2:49 م

موعد أذان العصر بالإسكندرية: 2:52 م

موعد أذان العصر بأسوان: 2:54 م

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 5:19 ص

• الظهر: 11:59 ص

• العصر: 2:49 م

• المغرب: 5:08 م

• العشاء: 6:30 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:26 ص

• الظهر: 12:05 م

• العصر: 2:52 م

• المغرب: 5:10 م

• العشاء: 6:34 م

أسوان:

• الفجر: 5:04 ص

• الظهر: 11:53ص

• العصر: 2:54 م

• المغرب: 5:14 م

• العشاء: 6:32 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:16 ص

• الظهر: 11:55 ص

• العصر: 2:44 م

• المغرب: 5:02 م

• العشاء: 6:26 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، تُمثل مواقيت الصلاة محورًا أساسيًا في حياة المسلم، إذ لا تقتصر على كونها مجرد أوقات لأداء الفريضة، بل هي نظام رباني يُنظم اليوم ويُعمق الصلة بين العبد وخالقه، هذه الأوقات الخمسة المحددة بدقة، من الفجر حتى العشاء، تُشكل إيقاعًا روحيًا يوميًا يذكر المسلم بواجباته الدينية ويوجه بوصلته نحو الخشوع والطمأنينة.

تُحدد مواقيت الصلاة بناءً على حركة الشمس الظاهرية في السماء، حيث يرتبط كل وقت بموضع معين للشمس: الفجر بطلوع الفجر الصادق، الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، العصر بامتداد الظل، المغرب بغروب الشمس، والعشاء بغياب الشفق الأحمر.

تاريخيًا، اعتمد المسلمون على الملاحظة المباشرة للشمس والنجوم، والاستعانة بعلماء الفلك والمؤذنين لتحديد هذه الأوقات بدقة في كل منطقة.

مع التوسع الجغرافي للمسلمين وانتشارهم في بقاع الأرض المختلفة، وظهور تحديات مثل السفر والتنقل بين المناطق الزمنية المتعددة، أضحت الحاجة ماسة إلى وسائل دقيقة وموثوقة لتحديد مواقيت الصلاة، لم تعد الملاحظة البصرية كافية في كل الأحوال، خاصة في المناطق ذات الأفق الواسع أو في الظروف الجوية المتقلبة، مما دفع نحو البحث عن حلول أكثر تطورًا.

مواقيت الصلاة اليوم، في العصر الحديث، أحدثت التكنولوجيا ثورة في هذا المجال، حيث أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الإنترنت المتخصصة أدوات لا غنى عنها للمسلمين حول العالم، هذه التطبيقات، التي تعتمد على خوارزميات فلكية متقدمة ومواقع GPS، توفر مواقيت صلاة دقيقة لكل مدينة وقرية، مع إمكانية التنبيه للأذان وتحديد اتجاه القبلة، مما يسهل على المصلين أداء فريضتهم في أوقاتها المحددة أينما كانوا.

وعلى الرغم من تطور الوسائل وتعدد الأدوات، تظل مواقيت الصلاة هي القلب النابض للحياة الروحية للمسلم. إنها تذكير دائم بوجود الخالق، ودعوة للوقوف بين يديه خمس مرات في اليوم، مما يعزز الإيمان ويجدد العهد مع الله، ويؤكد على أن العبادة هي الغاية الأسمى من الوجود البشري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.