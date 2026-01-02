الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الغربية تفتتح المسجد الغربي بقرية شندلات بعد تطويره

المسجد الغربي
المسجد الغربي
18 حجم الخط

شهدت قرية شندلات التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية افتتاح المسجد الغربي، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وحرصها على عمارة بيوت الله تعالى ومواكبة لرؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان والمكان.

محافظ الغربية: التكامل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية ركيزة لدفع عجلة التنمية

ننشر أسماء المصابين والمتوفى في حادث ميكروباص أمام مول طنطا

ويأتي الافتتاح تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ضمن خطة الوزارة للنهوض بالعمل الدعوي وتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.

 

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد الرحمن عمار مدير إدارة أوقاف السنطة وعمدة قرية شندلات وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، إلى جانب جمعٍ كبير من أهالي القرية الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المسجد مثمنين جهود وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وقال مدير اوقاف السنطة: إن افتتاح المسجد الغربي يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات التي تشهدها محافظة الغربية، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما بالغا بإعمار المساجد وتجديدها بما يمكنها من أداء دورها الديني والدعوي والتربوي على الوجه الأمثل.

وأضاف أن المسجد يمثل منارة للعبادة ونشر القيم الإسلامية السمحة وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل وخدمة أبناء المجتمع، مشددًا على استمرار التنسيق لتنفيذ سياسة الوزارة في الارتقاء بالمساجد والدعوة وبناء الإنسان بناء متكاملا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع الاستعدادات لاستقبال العام الجديد ويوجه بتوفير الخدمات للمواطنين

ننشر أسماء المصابين والمتوفى في حادث ميكروباص أمام مول طنطا

نجاح أول عملية لتغيير الصمام الميترالي لسيدة بمستشفى طنطا العام بالغربية

محافظ الغربية يقود حملة إشغالات بشوارع طنطا

الأكثر قراءة

شكرًا التكريم

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

حصاد 2025، التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

خطوات يجب اتباعها حال تأخر تركيب عداد الكهرباء

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح معنى الكتاب في قوله تعالى «ويعلمه الكتاب» (فيديو)

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads