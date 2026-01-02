أوقاف الغربية تفتتح المسجد الغربي بقرية شندلات بعد تطويره

18 حجم الخط

شهدت قرية شندلات التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية افتتاح المسجد الغربي، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وحرصها على عمارة بيوت الله تعالى ومواكبة لرؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان والمكان.

ويأتي الافتتاح تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ضمن خطة الوزارة للنهوض بالعمل الدعوي وتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد الرحمن عمار مدير إدارة أوقاف السنطة وعمدة قرية شندلات وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، إلى جانب جمعٍ كبير من أهالي القرية الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المسجد مثمنين جهود وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وقال مدير اوقاف السنطة: إن افتتاح المسجد الغربي يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات التي تشهدها محافظة الغربية، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما بالغا بإعمار المساجد وتجديدها بما يمكنها من أداء دورها الديني والدعوي والتربوي على الوجه الأمثل.

وأضاف أن المسجد يمثل منارة للعبادة ونشر القيم الإسلامية السمحة وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل وخدمة أبناء المجتمع، مشددًا على استمرار التنسيق لتنفيذ سياسة الوزارة في الارتقاء بالمساجد والدعوة وبناء الإنسان بناء متكاملا.

