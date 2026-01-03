السبت 03 يناير 2026
يصل إلى 31 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم السبت، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 439 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع 15 جنيها

نطاق السعر: من 400 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 391 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 3  جنيهات

نطاق السعر: من 320 إلى 450 جنيها

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 441 جنيها

التغيير: ارتفاع 9 جنيهات

نطاق السعر: 380 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 411 جنيها

التغيير: ارتفاع 16 جنيها

نطاق السعر: 360 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 385 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 31 جنيهًا

نطاق السعر: 360 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 409 جنيهات

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 404 جنيهات

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 365 – 450 جنيها للكيلو

