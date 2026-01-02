لخلاف على الميراث، القبض على طرفي مشاجرة بالشوم والعصى في الأقصر (فيديو)

18 حجم الخط

الأقصر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طرفى مشاجرة بالشوم والعصى بسبب خلافات بينهما على الميراث فى محافظة الأقصر.

فيديو مشاجرة بالعصى الخشبية في الأقصر

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب المشاجرة بين عدد من الأشخاص.



و بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 ديسمبر الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل، سيدتين "اثنين منهم مصابين بجروح وكدمات)، طرف ثانى: (عامل ونجليه، ربة منزل "مصابين بجروح وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر لخلافات بينهم حول الميراث اعتدوا على إثرها على بعضهم بالضرب محدثين إصاباتهم.



وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الاعتداء )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بدائرة قسم شرطة بدر؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع وضبط الخارجين عن القانون.

ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية وبيضاء

وكان قسم شرطة بدر قد تلقى بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مكوَّن من 4 أشخاص (لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وطرف ثان مكوَّن من 5 أشخاص، وذلك على خلفية خلافات تتعلق بتوريد مواد بناء لأحد المواقع الإنشائية.

مشاجرة في مدينة بدر

وتطورت الخلافات إلى قيام الطرفين بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن إحداث تلفيات بسيارة خاصة بأحد أطراف المشاجرة، دون وقوع أي إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (بندقيتا خرطوش – سلاح أبيض – عدد من العصي الخشبية)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

