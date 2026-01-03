السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، انخفاض كبير يحدث لأول مرة في أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم السبت تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم السبت الموافق 3 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23360 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 152 جنيها.

النطاق السعري: من 22 ألف إلى 24800 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 9495 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 4152 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 16925 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1264 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24760 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 496 جنيها.

النطاق السعري: من 24 ألف إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 9495  جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 3075 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23ألف جنيه للطن.

