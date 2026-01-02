ضبط شخصين متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه بشمال سيناء

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها عدد من المواطنين، بعد إيهامهم باستثمار أموالهم في مجال المقاولات مقابل أرباح مالية، قبل الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 5 ملايين جنيه دون الوفاء بالالتزامات.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة ثالث العريش بلاغات من عدد من المواطنين أفادوا بتضررهم من شخصين قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى استثمارها في نشاط المقاولات وتحقيق أرباح دورية.

وبإجراء الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة القسم، ولأحدهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.