الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحباط عملية تهريب مواد مخدرة بقيمة 240 مليون جنيه

إحباط محاولة تشكيل
إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب مواد مخدرة بقيمة 240 مليون
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 240 مليون جنيه.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام 9 أشخاص، بينهم 6 ذوي معلومات جنائية، بمحاولة جلب مخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" والمواد الخام المستخدمة في تحضيره وتهيئته للاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 94 كيلو جرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات، وأدوات التحضير والتصنيع، و3 سيارات، ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، و17 هاتف محمول

وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 240 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحباط مخدرات تشكيل عصابي الحشيش الاصطناعي ضبط المخدرات مكافحة المخدرات النيابة العامة الامن العام القاهرة

مواد متعلقة

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة (فيديو)

ضبط 100962 مخالفة مرورية وفحص 1299 سائقًا للكشف عن المخدرات

ضبط شخصين متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه بشمال سيناء

ضبط عامل تحرش بطالبتين أجنبيتين بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو بائع يمارس أعمال البلطجة ويلوح بسلاح داخل سوق بالبحيرة

ضبط سائق اعتدى على جاره بسلاح ناري بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة

حالة المرور اليوم، سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

شكرًا التكريم

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

حصاد 2025، التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

خطوات يجب اتباعها حال تأخر تركيب عداد الكهرباء

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح معنى الكتاب في قوله تعالى «ويعلمه الكتاب» (فيديو)

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads