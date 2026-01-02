إحباط عملية تهريب مواد مخدرة بقيمة 240 مليون جنيه

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 240 مليون جنيه.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام 9 أشخاص، بينهم 6 ذوي معلومات جنائية، بمحاولة جلب مخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" والمواد الخام المستخدمة في تحضيره وتهيئته للاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 94 كيلو جرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات، وأدوات التحضير والتصنيع، و3 سيارات، ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، و17 هاتف محمول

وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 240 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

