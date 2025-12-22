أخبار مصر: المنتخب الوطني يفتتح مشواره بأمم أفريقيا، أعراض الأنفلونزا المنتشرة بين الأطفال، مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا فى تصادم سيارتين، بنتايك يحتفل بزفافه

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، نظيره منتخب زيمبابوي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

تنتشر الأمراض الفيروسية فى وقتنا الحالي خاصة بين الأطفال نتيجة برودة الطقس ما يضعف مناعة الصغار كثيرا وبالتالى تنتشر الفيروسات.

شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بين قريتي وزير وجميانة، على طريق المنصورة جمصة الطريق الدولي الساحلي في محافظة الدقهلية إلى 13 مصابا ومصرع طفلة متأثرة بإصاباتها.

ذكرت السلطات المحلية فى إندونيسيا أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر من اليوم الإثنين في حادث حافلة عند تقاطع مخرج طريق "كرابياك" السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

أفادت القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية بأن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور فوق مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

احتفل محمود بنتايك لاعب منتخب المغرب ونادي الزمالك بزفافه على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في أحد الفنادق أمس الأحد.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات المتخذة تجاه المراكز الطبية الخاصة المخالفة تتمثل في إغلاق إداري مؤقت، وليس سحب الترخيص بشكل نهائي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف في غضون 3 ساعات ونصف الساعة.

وجّه عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق، انتقادات حادة لبعض وسائل الإعلام، بسبب تداول شائعات متكررة حول حالته الصحية، مؤكدًا أن تلك الأخبار تسببت له في أذى نفسي كبير، خاصة على أسرته.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

أكد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أن حسن شحاتة المدرب السابق للفراعنة كان يتعرض لهجوم وقت تواجده مع منتخب مصر.

أكد قانون مجلس النواب أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولى منصب حكومي، واضعين فاصلا واضحا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بما يضمن استقلال كل منهما ومنع تعارض المصالح.

أرباح العاصمة الإدارية، نفى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما يتردد من شائعات بشأن وجود قروض أو أزمات مالية على الشركة، مؤكدًا بشكل قاطع أن الشركة لا تتحمل أي ديون تجاه البنوك، وأن وضعها المالي مستقر وقوي.

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، في بيان صادر عنها مساء اليوم، وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تستدعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقرب من 30 دبلوماسيا من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأمريكي في الخارج مع موظفين يعتبرون داعمين بالكامل لأولويات "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب.

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام بعض الحقن المخصصة لعلاج نزلات البرد، المعروفة بحقنة البرد خاصةً تلك التي تحتوي على أكثر من مادة فعالة مجتمعة، لما قد يسببه ذلك من تفاعلات خطيرة داخل الجسم تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

توغلت آليات إسرائيلية، بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وباشرت عمليات إطلاق نار وتوسيع لمنطقة "الخط الأصفر" من الجهة الشرقية والشمالية من المخيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.