أخبار مصر: المنتخب الوطني يفتتح مشواره بأمم أفريقيا، أعراض الأنفلونزا المنتشرة بين الأطفال، مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا فى تصادم سيارتين، بنتايك يحتفل بزفافه
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
منتخب مصر يواجه زيمبابوي اليوم في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا 2025
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، نظيره منتخب زيمبابوي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.
أعراض أنفلونزا A وB، أكثر فيروسين انتشارا بين الأطفال
تنتشر الأمراض الفيروسية فى وقتنا الحالي خاصة بين الأطفال نتيجة برودة الطقس ما يضعف مناعة الصغار كثيرا وبالتالى تنتشر الفيروسات.
الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.
"فيتو" تكشف قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.
مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق المنصورة بالدقهلية
ارتفع عدد مصابي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بين قريتي وزير وجميانة، على طريق المنصورة جمصة الطريق الدولي الساحلي في محافظة الدقهلية إلى 13 مصابا ومصرع طفلة متأثرة بإصاباتها.
مقتل وإصابة 34 شخصا في حادث مروري مروع بإندونيسيا (فيديو)
ذكرت السلطات المحلية فى إندونيسيا أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر من اليوم الإثنين في حادث حافلة عند تقاطع مخرج طريق "كرابياك" السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.
اليوم، نظر 48 طعنا على نتائج الـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا
أفادت القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية بأن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور فوق مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.
بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان
احتفل محمود بنتايك لاعب منتخب المغرب ونادي الزمالك بزفافه على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في أحد الفنادق أمس الأحد.
الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات المتخذة تجاه المراكز الطبية الخاصة المخالفة تتمثل في إغلاق إداري مؤقت، وليس سحب الترخيص بشكل نهائي.
إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف في غضون 3 ساعات ونصف الساعة.
"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية
وجّه عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق، انتقادات حادة لبعض وسائل الإعلام، بسبب تداول شائعات متكررة حول حالته الصحية، مؤكدًا أن تلك الأخبار تسببت له في أذى نفسي كبير، خاصة على أسرته.
شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.
عمرو زكي: حسن شحاتة كان بيتحارب وقت الجيل الذهبي ويجب دعم حسام حسن
أكد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أن حسن شحاتة المدرب السابق للفراعنة كان يتعرض لهجوم وقت تواجده مع منتخب مصر.
هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب حكومي؟ القانون يجيب
أكد قانون مجلس النواب أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولى منصب حكومي، واضعين فاصلا واضحا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بما يضمن استقلال كل منهما ومنع تعارض المصالح.
رئيس العاصمة الإدارية: حققنا أرباح 80 مليار جنيه في 3 سنوات
أرباح العاصمة الإدارية، نفى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما يتردد من شائعات بشأن وجود قروض أو أزمات مالية على الشركة، مؤكدًا بشكل قاطع أن الشركة لا تتحمل أي ديون تجاه البنوك، وأن وضعها المالي مستقر وقوي.
وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا
أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، في بيان صادر عنها مساء اليوم، وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء
تستدعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقرب من 30 دبلوماسيا من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأمريكي في الخارج مع موظفين يعتبرون داعمين بالكامل لأولويات "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب.
توجيه عاجل من هيئة الدواء للمواطنين بشأن حقن البرد
حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام بعض الحقن المخصصة لعلاج نزلات البرد، المعروفة بحقنة البرد خاصةً تلك التي تحتوي على أكثر من مادة فعالة مجتمعة، لما قد يسببه ذلك من تفاعلات خطيرة داخل الجسم تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.
جيش الاحتلال يتوغل بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال غزة
توغلت آليات إسرائيلية، بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وباشرت عمليات إطلاق نار وتوسيع لمنطقة "الخط الأصفر" من الجهة الشرقية والشمالية من المخيم.
