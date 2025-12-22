الإثنين 22 ديسمبر 2025
أغنية "خيبت توقعاتك" لحودة بندق تحقق 212 ألف مشاهدة في 24 ساعة

حودة بندق،فيتو
نجح الفنان حودة بندق في خطف المشاهدات على موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة خيبت توقعاتك والتي طرحها منذ 24 ساعة.

أغنية حودة بندق الجديدة خيبت توقعاتك 

وحققت أغنية خيبت توقعاتك 212 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب في 24 ساعة.

أغنية حودة بندق الجديدة من كلمات محمود عادي كلازا ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع يحيي يوسف 

ويواصل حودة بندق تحقيق نجاحات متتابعة خلال العام الحالي، بعد أن أصبح واحدًا من أكثر الأصوات الشعبية تأثيرًا على المنصّات الرقمية، خاصة بين فئة الشباب.

ومن المنتظر أن يعلن المطرب عن أعمال إضافية خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع تصاعد شعبيته على السوشيال ميديا.

وكان قد طرح حودة بندق وفي وقت سابق اغنية الجاي بتاعي وحققت نجاحا كبيرا 

