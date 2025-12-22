الإثنين 22 ديسمبر 2025
بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان

احتفل محمود بنتايك لاعب منتخب المغرب ونادي الزمالك بزفافه على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في أحد الفنادق أمس الأحد.

وحضر حفل الزفاف كل من؛ طارق قنديل ومحمد الجارحي عضوي مجلس إدارة الأهلي بالإضافة إلى العديد من نجوم الزمالك.

وعقد لاعب منتخب المغرب المتوج بلقب كأس العرب في قطر قبل أيام قليلة قرانه في وزارة العدل، بالتحديد في مصلحة الشهر العقاري في حضور مجموعة من الأهل والأصدقاء.

تعليق أحمد سليمان علي أزمة بنتايك

ومن جهة أخرى، قال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية سابقة:" مهم أن نفصل الأمور الشخصية عن النادي، القصة أن بنتايك إنسان مؤدب ومثقف ومحترم ومتعلم، ولم أجد تلك الأخلاق في كثير من الشباب".

وتابع: لست مسئولًا عن ملفه مع نادي الزمالك، هناك نظام في النادي ومشرفون وإدارة كرة، وهذا شيء جيد وتم توضيحه

 

الزمالك يتمسك بمحمود بنتايك

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أزمة المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق على وشك الانتهاء.

وكان محمود بنتايك تقدم بإنذار لنادي الزمالك تمهيدا لفسخ عقده بسبب عدم الانتظام في دفع مستحقاته المتأخرة.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع وكيل بنتايك لحل أزمته ودفع جزء من مستحقاته خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك متمسك باللاعب ويرفض رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

