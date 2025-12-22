الإثنين 22 ديسمبر 2025
أعراض أنفلونزا A وB، أكثر فيروسين انتشارا بين الأطفال

أنفلونزا A وB، فيتو
تنتشر الأمراض الفيروسية فى وقتنا الحالي خاصة بين الأطفال نتيجة برودة الطقس ما يضعف مناعة الصغار كثيرا وبالتالى تنتشر الفيروسات.

وتشكو معظم الأمهات من تكرار نزلات البرد والانفلونزا بين الأطفال وبأعراض حادة وللأسف تظل الإصابة وقت كبير بين الصغار.

أعراض انفلونزا A وB عند الأطفال 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من أشهر الفيروسات انتشارا بين الأطفال فى وقتنا الحالى أي موسم البرد، هم أنفلونزا A، وانفلونزا B، ومن أبرز أعراضهما عند الأطفال:-

  • ارتفاع حرارة الجسم.
  • الكحة
  • الرشح
  • التعب والخمول
  • الصداع وتكسير الجسم
  • قيء أو اسهال أحيانا
  • نوم أكثر من الطبيعي
  • قلة الرضاعة
  • الأطفال الأقل من 6 أشهر تكون الأعراض لديهم حادة
أعراض انفلونزا A وB

علاج انفلونزا A وB

وأضاف شبيب، أنه عند ظهور هذه الأعراض على الطفل يجب منعه من الحضانة أو المدرسة لحين الشفاء حتى لا يسبب عدوى زملائه، ويجب عدم إعطاء الطفل أى دواء إلا بعد فحص الطبيب لاعطاء الطفل الدواء الذي ينصح به الطبيب بعد تشخيص حالة الطفل.

وتابع، أن هناك أدوية فعالة ولكن تؤخذ بجرعات محددة وبأمر من الطبيب مثل بالوكسفير، وأوسيلتاميفير، مع العلم أن التشخيص المبكر للطفل يساعد فى الشفاء سريعا بدون أى مضاعفات خطيرة ويقلل من فترة المرض.

وبشكل عام يجب على الأمهات فى وقتنا الحالى الاهتمام بتغذية الأطفال كثيرا للحفاظ على مناعتهم ما يساعدهم فى الحماية من جميع الأمراض المعدية والفيروسية المنتشرة فى وقتنا الحالى.

