الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمرو زكي: حسن شحاتة كان بيتحارب وقت الجيل الذهبي ويجب دعم حسام حسن

عمرو زكي وحسن شحاتة،
عمرو زكي وحسن شحاتة، فيتو
18 حجم الخط

أكد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أن حسن شحاتة المدرب السابق للفراعنة كان يتعرض لهجوم وقت تواجده مع منتخب مصر.

 

تصريحات عمرو زكي


وقال زكي في تصريحات تلفزيونية: حسن شحاتة وقت الجيل الذهبي كان بيتحارب ولكن وقت البطولة كنا بنلاقي الدعم.

وأضاف: حسام حسن يعاني من الظلم مع اتحاد الكرة بسبب تسريبات رحيلة المتكررة.

وتابع: حسام حسن سيفعل كل ما هو جيد في كاس أمم أفريقيا وأتمنى أن يحظى بدعم أكبر، مؤكدا أن مصطفى محمد هو الأجدر بقيادة هجوم المنتخب أمام زيمبابوي.

وواصل: رسالتي للجيل الحالي “عندما توجنا ببطولة ٢٠٠٨ لم نكن ضمن الترشيحات ولكن فعلناها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة المصرية حسن شحاته حسام حسن عمرو زكي كأس أمم أفريقيا منتخب مصر نجم الكرة المصرية السابق

مواد متعلقة

"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية

أمم أفريقيا 2025، دياز يفوز بجائزة رجل المباراة بين المغرب وجرز القمر

أول تعليق من الركراكي بعد فوز المغرب على جرز القمر بأمم إفريقيا

مدرب مالي: أمم أفريقيا تضم أفضل لاعبي العالم وهدفنا التأهل من مجموعة الموت

الأكثر قراءة

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء

مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق المنصورة بالدقهلية

عمرو زكي: حسن شحاتة كان بيتحارب وقت الجيل الذهبي ويجب دعم حسام حسن

سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

طريقة احتساب النقاط لبطاقات كنانة في بنك مصر

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads