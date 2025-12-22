عمرو زكي: حسن شحاتة كان بيتحارب وقت الجيل الذهبي ويجب دعم حسام حسن

18 حجم الخط

أكد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أن حسن شحاتة المدرب السابق للفراعنة كان يتعرض لهجوم وقت تواجده مع منتخب مصر.

تصريحات عمرو زكي



وقال زكي في تصريحات تلفزيونية: حسن شحاتة وقت الجيل الذهبي كان بيتحارب ولكن وقت البطولة كنا بنلاقي الدعم.

وأضاف: حسام حسن يعاني من الظلم مع اتحاد الكرة بسبب تسريبات رحيلة المتكررة.

وتابع: حسام حسن سيفعل كل ما هو جيد في كاس أمم أفريقيا وأتمنى أن يحظى بدعم أكبر، مؤكدا أن مصطفى محمد هو الأجدر بقيادة هجوم المنتخب أمام زيمبابوي.

وواصل: رسالتي للجيل الحالي “عندما توجنا ببطولة ٢٠٠٨ لم نكن ضمن الترشيحات ولكن فعلناها”.

