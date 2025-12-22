جيش الاحتلال يتوغل بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال غزة

18 حجم الخط

توغلت آليات إسرائيلية، بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وباشرت عمليات إطلاق نار وتوسيع لمنطقة "الخط الأصفر" من الجهة الشرقية والشمالية من المخيم.

وأفادت وسائل إعلام في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم في مخيم جباليا وبدأ بعمليات تجريف مع إطلاق نار كثيف، في المناطق الشرقية من المخيم.

كما بدأ جيش الاحتلال تقدمًا في منطقة "الهوجا" إلى الشمال من مخيم جباليا، تحت غطاء عمليات قصف مكثفة.

وأصبح المخيم الذي كان يسكنه عشرات آلاف الفلسطينيين خاليًا من سكانه بعد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لغالبية مناطقه خلال العمليات العسكرية التي وقعت قبل اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إزاحة للخط الأصفر الذي يسيطر على المناطق الواقعة ضمنه، من محوري شرق وشمال المخيم، ليزيد من المنطقة التي يحظر على الفلسطينيين دخولها من أراضي القطاع.

وشهدت الأيام الأخيرة عمليات عسكرية إسرائيلية لتوسيع منطقة "الخط الأصفر" طالت المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع، لتصل شمالًا باتجاه مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، ومناطق شرق مدينة غزة.

