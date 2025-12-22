الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يتوغل بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
18 حجم الخط

توغلت آليات إسرائيلية، بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وباشرت عمليات إطلاق نار وتوسيع لمنطقة "الخط الأصفر" من الجهة الشرقية والشمالية من المخيم.

وأفادت وسائل إعلام في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم في  مخيم جباليا وبدأ بعمليات تجريف مع إطلاق نار كثيف، في المناطق الشرقية من المخيم.

كما بدأ جيش الاحتلال تقدمًا في منطقة "الهوجا" إلى الشمال من مخيم جباليا، تحت غطاء عمليات قصف مكثفة.

وأصبح المخيم الذي كان يسكنه عشرات آلاف الفلسطينيين خاليًا من سكانه بعد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لغالبية مناطقه خلال العمليات العسكرية التي وقعت قبل اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إزاحة للخط الأصفر الذي يسيطر على المناطق الواقعة ضمنه، من محوري شرق وشمال المخيم، ليزيد من المنطقة التي يحظر على الفلسطينيين دخولها من أراضي القطاع.

وشهدت الأيام الأخيرة عمليات عسكرية إسرائيلية لتوسيع منطقة "الخط الأصفر" طالت المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع، لتصل شمالًا باتجاه مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، ومناطق شرق مدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخيم جباليا قطاع غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر

مواد متعلقة

حماس: نطالب بالضغط على الاحتلال لبدء عملية إعمار حقيقية في قطاع غزة

التموين: إطلاق القافلة (15) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

قصف إسرائيلي على قطاع غزة وحماس تندد باستهداف مركز إيواء

جيش الاحتلال يشن غارة علي خان يونس جنوبي قطاع غزة

الأكثر قراءة

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق المنصورة بالدقهلية

سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا

عمرو زكي: حسن شحاتة كان بيتحارب وقت الجيل الذهبي ويجب دعم حسام حسن

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء

"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

طريقة احتساب النقاط لبطاقات كنانة في بنك مصر

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads