منتخب مصر يواجه زيمبابوي اليوم في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، نظيره منتخب زيمبابوي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

ويستضيف ملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير المغربية، مباريات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، والتي تضم إلى جانب منتخب مصر، منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

منتخب مصر عازم على تجنب "حسبة برما"

منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراة اليوم أمام زيمبابوي رافعا شعار لا بديل عن الفوز، وانتزاع الثلاث نقاط، من أجل حسم صدارة المجموعة الثانية مبكرا، والابتعاد مبكرا عن الدخول في حسبة برما".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

زيمبابوي يرفع راية التحدي أمام الفراعنة

في المقابل، يدخل منتخب زيمبابوي مباراته أمام الفراعنة رافعا راية التحدي، وأن كرة القدم لا تعرف التاريخ أو الأسماء، وانما تعترف فقط بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، وقد صرح مديره الفني ماريو مارينيكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن فريقه لا يخشى محمد صلاح أو عمر مرموش، وأنه يدخل المباراة واضعا نصب عينيه الفوز على الفراعنة كخطوة أولى نحو التأهل للدور ثمن النهائي 

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب مصر

وحرص هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على عقد جلسة مع منتخب مصر الأول لكرة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في حضور محمد الشربيني ومحمد أبو حسين أعضاء المجلس  ، خلال المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر.

وأكد هاني أبو ريدة في كلمته أن الجميع ينتظر من الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن واللاعبين الكثير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتتويج باللقب رغم قوة المنافسة مع المنتخبات الأخري، وأن الجيل الحالي يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين، وضرورة تحقيق لقب يضاف لهم وإسعاد الجماهير المصرية.

