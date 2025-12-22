رئيس العاصمة الإدارية: حققنا أرباح 80 مليار جنيه في 3 سنوات

18 حجم الخط

أرباح العاصمة الإدارية، نفى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما يتردد من شائعات بشأن وجود قروض أو أزمات مالية على الشركة، مؤكدًا بشكل قاطع أن الشركة لا تتحمل أي ديون تجاه البنوك، وأن وضعها المالي مستقر وقوي.

شائعات متكررة ونجاح شركة مملوكة للدولة يثير الجدل

وأوضح عباس، خلال مداخلة مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الشائعات تتكرر من وقت لآخر، مرجعًا ذلك إلى دهشة البعض من نجاح شركة مملوكة للدولة، رغم أن هذا النموذج معمول به عالميًا، وتحظى شركات الدولة في دول عديدة بتقدير واسع لدورها التنموي والاقتصادي.

الأرباح تعود بالكامل إلى الخزانة العامة وسداد منتظم للضرائب

وأكد رئيس الشركة أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وجميع أرباحها تؤول مباشرة إلى الخزانة العامة، إلى جانب التزامها الكامل بسداد الضرائب، مشيرًا إلى أن الشركة سددت خلال خمس أو ست سنوات ما يقرب من 27 مليار جنيه ضرائب لصالح الدولة.

الأرض حصة الدولة والاستثمار وفق قواعد السوق

وأشار خالد عباس إلى أن مشاركة الدولة في الشركة كانت من خلال حصة عينية ممثلة في الأرض، بينما قامت الشركة بضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والمباني وفق آليات السوق، شأنها شأن أي كيان اقتصادي يهدف لتحقيق عائد مستدام.

تعظيم قيمة الأصول وبناء المقرات الحكومية دون تحميل الموازنة أعباء

وكشف أن الشركة نجحت في تعظيم قيمة الأراضي عبر التنمية والاستثمار، وبيعها كمطور عقاري، ومن عوائد هذه العمليات تم إنشاء المباني الحكومية بالكامل دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية.

80 مليار جنيه أرباح في ثلاث سنوات لشركة العاصمة الإدارية

وأوضح أن أرباح الشركة قبل الضرائب بلغت 35 مليار جنيه العام الماضي، فيما وصلت أرباح آخر ثلاث سنوات إلى نحو 80 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه العوائد تعزز موارد الدولة.

تفاصيل التعاقد على المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية

وفيما يخص العقود الخاصة بالمباني الحكومية، أوضح عباس أن مدة التعاقد تصل إلى 49 عامًا قابلة للتجديد، وأن قرار الشراء أو التجديد يعود للدولة، مشددًا على أن المباني أُنشئت وفق أعلى المواصفات وبما يلبي احتياجات الجهات الحكومية.

