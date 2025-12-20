بطل صغير أنقذ ركاب قطار المنوفية، مهد يروى لـ"فيتو" تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الكارثة (فيديو)

18 حجم الخط

في لحظة فارقة، لم يكن فيها وقت للتفكير أو التردد، تحوّل طفل في الرابعة عشرة من عمره إلى بطل حقيقي، حين أنقذ أرواح المئات من ركاب قطار طنطا – القاهرة، بعد أن خرجت إحدى عرباته عن القضبان بمحطة الحامول بمدينة منوف في محافظة المنوفية.

مهد، تلميذ بالصف الثالث الإعدادي، لم يكن يحمل سوى شجاعة فطرية وحسٍ إنساني نادر، أثناء سير القطار، لاحظ اهتزازًا غير طبيعي ورجّة عنيفة في العربة التى كان بداخلها، وبالتحديد العربة الثالثة، لم يتجاهل الأمر كما قد يفعل كثيرون، بل أدرك أن هناك خطرًا حقيقيًا يهدد الجميع.

مهد يقرر القفز من القطار لإنقاذ الركاب

في ثوانٍ حاسمة، قرر مهد النزول من القطار وهو لا يزال يسير، واندفع باتجاه الجرار، يركض وينادي بأعلى صوته على السائق، غير عابئ بخطر أو خوف. ظل يصرخ ويلوح حتى انتبه له السائق، ليخبره بأن إحدى العربات خرجت عن القضبان.

توقّف الزمن عند تلك اللحظة



السائق، بعد أن أدرك خطورة الموقف، اتخذ قرارًا سريعًا بإيقاف القطار فورًا، قبل أن تتفاقم الكارثة أو ينقلب القطار، في مشهد كان يمكن أن يتحول إلى مأساة إنسانية كبرى.

شجاعة مهد كتبت للآلاف من الركاب عمرا جديدا

مهد، الذي يحلم بأن يصبح ضابطًا بالكلية الحربية في الجيش المصري، جسّد بالفعل معنى الانضباط والشجاعة وتحمل المسؤولية قبل أن يرتدي أي زي عسكري، وحين عاد إلى منزله، حكى لوالدته ما حدث، فكانت سعادتها وفخرها به أكبر من الكلمات، بعدما أدركت أن نجلها لم ينقذ قطارًا فقط، بل أنقذ أرواح بشر.

خروج العربة الثالثة عن القضبان بمحطة الحامول

الواقعة حدثت فى القطار رقم 544 طنطا – القاهرة، حيث خرجت العربة الثالثة وتحمل رقم 16346 عن القضبان بالقرب من محطة الحامول، وذلك نتيجة سقوط جزء معدني من الجرار، ما أدى إلى انحراف هيكل القطار.

وأكدت مصادر أن الحادث وقع بـ مركز منوف وأدى ذلك إلى توقف الحركة تماما على الخط، وجارٍ التعامل معه من قبل الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث.

الدفع بقاطرة من طنطا لإعادة تسيير الحركة

وأضافت المصادر أنه يجري حاليًا إحضار قاطرة بديلة من مدينة طنطا لإعادة تسيير حركة القطارات ورفع آثار الواقعة في أقرب وقت ممكن، مع انتظام حركة القطارات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.