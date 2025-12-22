اليوم، مالي تصطدم بزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

يستهل منتخبا مالي وزامبيا مشوارهما في بطولة كأس أمم إفريقيا، عندما يلتقيان في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مباراة يتطلع خلالها الطرفان لتحقيق انطلاقة إيجابية في البطولة القارية.

مالي ضد زامبيا

ويدخل منتخب مالي اللقاء بطموحات كبيرة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارات الفردية بقيادة أليو ديانج لاعب الأهلي، ساعيًا إلى استغلال بدايته القوية لفرض شخصيته مبكرًا في البطولة.

في المقابل، يسعى منتخب زامبيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المجموعة، مستندًا إلى الروح القتالية والانضباط التكتيكي، مع أمل في تكرار ظهوره المميز في البطولات السابقة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، إذ يدرك كل طرف أن حصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية سيكون له تأثير مباشر على مسار المنافسة في المجموعة، خاصة بعد فوز المغرب على جزر القمر في مجموعة نفسها.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة ندية وإثارة، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبين، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مالي وزامبيا

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.





