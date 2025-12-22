الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، مالي تصطدم بزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025

مالي، فيتو
مالي، فيتو
18 حجم الخط

يستهل منتخبا مالي وزامبيا مشوارهما في بطولة كأس أمم إفريقيا، عندما يلتقيان في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مباراة يتطلع خلالها الطرفان لتحقيق انطلاقة إيجابية في البطولة القارية.

مالي ضد زامبيا

ويدخل منتخب مالي اللقاء بطموحات كبيرة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارات الفردية بقيادة أليو ديانج لاعب الأهلي، ساعيًا إلى استغلال بدايته القوية لفرض شخصيته مبكرًا في البطولة.

في المقابل، يسعى منتخب زامبيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المجموعة، مستندًا إلى الروح القتالية والانضباط التكتيكي، مع أمل في تكرار ظهوره المميز في البطولات السابقة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، إذ يدرك كل طرف أن حصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية سيكون له تأثير مباشر على مسار المنافسة في المجموعة، خاصة بعد فوز المغرب على جزر القمر في مجموعة نفسها.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة ندية وإثارة، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبين، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مالي وزامبيا

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطولة القارية أمم أفريقيا 2025 بطولة كأس أمم أفريقيا كأس أمم إفريقيا 20 كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مالي منتخب زامبيا مالي ضد زامبيا

مواد متعلقة

أمم أفريقيا 2025، دياز يفوز بجائزة رجل المباراة بين المغرب وجرز القمر

أول تعليق من الركراكي بعد فوز المغرب على جرز القمر بأمم إفريقيا

مدرب مالي: أمم أفريقيا تضم أفضل لاعبي العالم وهدفنا التأهل من مجموعة الموت

الكاف: منتخب مصر الأنجح في تاريخ الأمم الأفريقية وهدفه اللقب الثامن

الأكثر قراءة

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الخضار اليوم، الطماطم تتراجع 2.5 جنيه في سوق العبور

6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

"النقل" تكشف أبرز خدمات ميناء أكتوبر وتأثيره على الصادرات

منتخب مصر يواجه زيمبابوي اليوم في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، الطماطم تتراجع 2.5 جنيه في سوق العبور

هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب حكومي؟ القانون يجيب

6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

طن السلفات يتراجع 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads