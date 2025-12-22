الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات المتخذة تجاه المراكز الطبية الخاصة المخالفة تتمثل في إغلاق إداري مؤقت، وليس سحب الترخيص بشكل نهائي.

الإغلاق المؤقت يهدف إلى وقف النشاط لفترة محدودة

وأوضح في تصريحات صحفية أن الإغلاق المؤقت يهدف إلى وقف النشاط لفترة محدودة، لإتاحة الفرصة للمركز لتصحيح المخالفات والأخطاء التي تم رصدها خلال حملات التفتيش عليهم.



وأضاف الدكتور حسام أن بعد انتهاء فترة الإغلاق، أو تصحيح المخالفات يتم السماح للمركز باستئناف نشاطه مع مراقبة التزامه بالقواعد والضوابط المعتمدة على مستوى المحافظة.

آليات للرقابة على مراكز العلاج الخاصة



وأشار إلى أن الوزارة تعتمد عدة آليات للرقابة على مراكز العلاج الخاصة، منها:

جولات تفتيشية مفاجئة.

متابعة شكاوى المواطنين.

رصد المخالفات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة



وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية في المراكز الخاصة.

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال حملة تفتيشية موسعة بدأت أول ديسمبر 2025، استهدفت مراكز النساء والتوليد في محافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، وسوهاج.

أسفرت الحملة، التي نفذتها لجان مشتركة من العلاج الحر بالمحافظات بمشاركة أخصائيي النساء والتوليد بالمستشفيات التعليمية، عن إغلاق 11 مركزًا لمخالفات جسيمة، وهي:

• مركز د/ شريف شلبي بحلوان (القاهرة)، لمخالفة شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى.

• مركز اللوتس الطبي بسموحة، ومركز دار الولادة بالعامرية (الإسكندرية)، لوجود غرف عمليات غير مجهزة، نقص استشاريي التخدير، وغياب تجهيزات أساسية كجهاز الصدمات الكهربائية.

• مركز عياد، والسلامة للنساء والتوليد بدمنهور (البحيرة)، لعدم مطابقة مسار التعقيم ونقص تجهيزات غرف الإفاقة والعناية المركزة.

• مراكز جنة ببنها، أم المؤمنين بطوخ، وبداية كيان بقليوب البلد (القليوبية)، لرصد تحويل غرف العناية المركزة إلى إقامة وعدم تفعيل سجلات “تصنيف روبسون”.

• مراكز حورس بالبلينا، د. نجلاء أحمد عبد الرازق بجرجا، ود. مايكل فاروق نمر بشارع سوهاج (سوهاج)، لمدة شهر لكل منها، لعدم اتباع البروتوكولات الإرشادية للولادات القيصرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخالفات شملت جوانب إكلينيكية مثل التوسع في الولادات القيصرية المبكرة دون دواعٍ طبية وعدم استخدام “البارتوجرام” لمتابعة المخاض، ومخالفات مكافحة عدوى كرصد صدأ في الأجهزة وعدم وجود كواشف بيولوجية بقسم التعقيم وسوء إدارة النفايات الخطرة، إضافة إلى نقص تجهيزات مثل غرف عمليات غير مطابقة هندسيًا وأجهزة شفط محمولة وعربات طوارئ.

كما وُجه إنذار لمركز ياسمين للنساء والتوليد بشبرا الخيمة (القليوبية) لتلافي السلبيات خلال أسبوعين، مع الالتزام بالتوصيات الجديدة من المجلس الصحي المصري.

شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.

تهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية في الارتقاء برعاية المواطنين الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.