الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة

د.حسام عبد الغفار،
د.حسام عبد الغفار، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات المتخذة تجاه المراكز الطبية الخاصة المخالفة تتمثل في إغلاق إداري مؤقت، وليس سحب الترخيص بشكل نهائي. 

 

الإغلاق المؤقت يهدف إلى وقف النشاط لفترة محدودة

وأوضح في تصريحات صحفية أن الإغلاق المؤقت يهدف إلى وقف النشاط لفترة محدودة، لإتاحة الفرصة للمركز لتصحيح المخالفات والأخطاء التي تم رصدها خلال حملات التفتيش عليهم.


وأضاف الدكتور حسام أن بعد انتهاء فترة الإغلاق، أو تصحيح المخالفات يتم السماح للمركز باستئناف نشاطه  مع مراقبة التزامه بالقواعد والضوابط المعتمدة على مستوى المحافظة.

آليات للرقابة على مراكز العلاج الخاصة


وأشار إلى أن الوزارة تعتمد عدة آليات للرقابة على مراكز العلاج الخاصة، منها:
جولات تفتيشية مفاجئة.
متابعة شكاوى المواطنين.
رصد المخالفات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 


وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية في المراكز الخاصة.

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال حملة تفتيشية موسعة بدأت أول ديسمبر 2025، استهدفت مراكز النساء والتوليد في محافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، وسوهاج. 

أسفرت الحملة، التي نفذتها لجان مشتركة من العلاج الحر بالمحافظات بمشاركة أخصائيي النساء والتوليد بالمستشفيات التعليمية، عن إغلاق 11 مركزًا لمخالفات جسيمة، وهي:
• مركز د/ شريف شلبي بحلوان (القاهرة)، لمخالفة شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى.
• مركز اللوتس الطبي بسموحة، ومركز دار الولادة بالعامرية (الإسكندرية)، لوجود غرف عمليات غير مجهزة، نقص استشاريي التخدير، وغياب تجهيزات أساسية كجهاز الصدمات الكهربائية.
• مركز عياد، والسلامة للنساء والتوليد بدمنهور (البحيرة)، لعدم مطابقة مسار التعقيم ونقص تجهيزات غرف الإفاقة والعناية المركزة.
• مراكز جنة ببنها، أم المؤمنين بطوخ، وبداية كيان بقليوب البلد (القليوبية)، لرصد تحويل غرف العناية المركزة إلى إقامة وعدم تفعيل سجلات “تصنيف روبسون”.
• مراكز حورس بالبلينا، د. نجلاء أحمد عبد الرازق بجرجا، ود. مايكل فاروق نمر بشارع سوهاج (سوهاج)، لمدة شهر لكل منها، لعدم اتباع البروتوكولات الإرشادية للولادات القيصرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخالفات شملت جوانب إكلينيكية مثل التوسع في الولادات القيصرية المبكرة دون دواعٍ طبية وعدم استخدام “البارتوجرام” لمتابعة المخاض، ومخالفات مكافحة عدوى كرصد صدأ في الأجهزة وعدم وجود كواشف بيولوجية بقسم التعقيم وسوء إدارة النفايات الخطرة، إضافة إلى نقص تجهيزات مثل غرف عمليات غير مطابقة هندسيًا وأجهزة شفط محمولة وعربات طوارئ.

كما وُجه إنذار لمركز ياسمين للنساء والتوليد بشبرا الخيمة (القليوبية) لتلافي السلبيات خلال أسبوعين، مع الالتزام بالتوصيات الجديدة من المجلس الصحي المصري.

شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.

الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر

الصحة العالمية تطالب بسرعة إدخال الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لقطاع غزة

تهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية في الارتقاء برعاية المواطنين الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبد الغفار الصحة والسكان المراكز الطبية حملات التفتيش جودة الخدمات الصحية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الإنفلونزا الخارقة وأهم أعراضها

5 أسباب للإصابة بالأنيميا و4 أعراض لا يجب تجاهلها

المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري

الصحة: تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة بالمنوفية

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

حالة الطقس، توقعات بسقوط الأمطار غدا الاثنين

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية

وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا

أحمد العوضي: أنا دلوقتي مش سنجل واخترت السكوت بعد الانفصال عن ياسمين

أمم أفريقيا 2025، دياز يفوز بجائزة رجل المباراة بين المغرب وجرز القمر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية والضغوط المالية

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads