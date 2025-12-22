الإثنين 22 ديسمبر 2025
أخبار مصر

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام الشتاء

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

