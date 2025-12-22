"فيتو" تكشف قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

الإثنين 22 ديسمبر 2025
أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم، وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي محمود لبيب. 

وشهدت قائمة الأهلي تواجد لاعبي قطاع الناشئين بالإضافة لعدد من عناصر الفريق الأول.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وأخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة اليوم بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة. 

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة. 

 من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة غدا الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

