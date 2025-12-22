توجيه عاجل من هيئة الدواء للمواطنين بشأن حقن البرد

الإثنين 22 ديسمبر 2025
حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام بعض الحقن المخصصة لعلاج نزلات البرد، المعروفة بحقنة البرد خاصةً تلك التي تحتوي على أكثر من مادة فعالة مجتمعة، لما قد يسببه ذلك من تفاعلات خطيرة داخل الجسم تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

أعراض خطيرة تسببها حقن البرد 


وأوضحت هيئة الدواء في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه الحقن قد تؤدي إلى أعراض صحية خطيرة مثل:
التعب الشديد والإرهاق.
ارتفاع مستويات السكر والضغط.
اضطراب الهرمونات وضعف المناعة.
مشاكل في الجهاز الهضمي، ما يجعلها خطرة على مرضى السكر والضغط.
 

كما نبهت هيئة الدواء  إلى أن بعض هذه الحقن تحتوي على مضاد حيوي، وهو غير مفيد في علاج نزلات البرد، حيث إن البرد فيروسي وليس بكتيري.

أهمية استخدام علاجات البرد الصحيح


وشددت هيئة الدواء على أهمية استخدام علاجات البرد الصحيحة وفق إرشادات الأطباء، وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي منشأة تبيع هذه الحقن غير المصرح بها.
 

كانت أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيرا للمواطنين بشأن ما يعرف بـ"حقن البرد"، وذلك في ظل انتشار الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الفترة.

وأكدت وزارة الصحة أن الفيروس السائد حاليًا هو فيروس الإنفلونزا الموسمية الذي قد تستمر أعراضه لمدة تصل إلى 10 أيام، وتشمل الحمى، الرعشة، وآلام الجسم، ويحتاج علاجه إلى الراحة وخافضات الحرارة فقط.

فيتامين "سي"، 6 فوائد مذهلة لصحتك تتجاوز علاج البرد

ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟


أوضحت وزارة الصحة أن حقن البرد المنتشرة في الصيدليات تمثل خطورة بالغة، خصوصًا تلك التي تحتوي على مضادات حيوية وكورتيزون ومضادات التهاب قوية، حيث تباع أحيانًا دون وصفة طبية، مما يعرض حياة المواطنين لمضاعفات خطيرة.

