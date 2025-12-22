وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، في بيان صادر عنها مساء اليوم، وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح البيان أن الحادث وقع أثناء تحرك الفندق العائم «أوبرا» من أسوان إلى الأقصر، وبعد عبوره هويس إسنا بنحو كيلومترين، حيث فوجئ بقيام قائد الباخرة «بوريفاج»، المتحركة من الأقصر في اتجاه أسوان، بتنفيذ مناورة حادة من أمامه، بالمخالفة لقواعد الملاحة التي تقضي بإعطاء أولوية المرور للفندق المبحر مع اتجاه حركة المياه، وذلك للوقوف على مرسى الحديقة الدولية.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن حدوث انبعاج بمقدمة الفندق العائم «أوبرا»، وتهشم ثلاث كبائن بالفندق العائم «بوريفاج»، إضافة إلى وفاة إحدى النزيلات على متن الباخرة «بوريفاج».

وأكدت الهيئة أنه تم سحب وإيقاف رخصة قائد الفندق العائم «بوريفاج»، وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.