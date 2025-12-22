الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا

وزارة النقل
وزارة النقل
18 حجم الخط
ads

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، في بيان صادر عنها مساء اليوم، وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح البيان أن الحادث وقع أثناء تحرك الفندق العائم «أوبرا» من أسوان إلى الأقصر، وبعد عبوره هويس إسنا بنحو كيلومترين، حيث فوجئ بقيام قائد الباخرة «بوريفاج»، المتحركة من الأقصر في اتجاه أسوان، بتنفيذ مناورة حادة من أمامه، بالمخالفة لقواعد الملاحة التي تقضي بإعطاء أولوية المرور للفندق المبحر مع اتجاه حركة المياه، وذلك للوقوف على مرسى الحديقة الدولية.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن حدوث انبعاج بمقدمة الفندق العائم «أوبرا»، وتهشم ثلاث كبائن بالفندق العائم «بوريفاج»، إضافة إلى وفاة إحدى النزيلات على متن الباخرة «بوريفاج».

وأكدت الهيئة أنه تم سحب وإيقاف رخصة قائد الفندق العائم «بوريفاج»، وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للنقل النهري النقل النهري الحديقة الدوليه النيابة العامة حادث تصادم مروع محافظة الأقصر الملاحة النهرية الفندق العائم أوبرا هويس إسنا

مواد متعلقة

وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا

ظهرت الآن، نتيجة التظلمات في مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار

بعد رفع أسعار البنزين، زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13% في محافظة الأقصر

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

حالة الطقس، توقعات بسقوط الأمطار غدا الاثنين

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية

وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا

أحمد العوضي: أنا دلوقتي مش سنجل واخترت السكوت بعد الانفصال عن ياسمين

أمم أفريقيا 2025، دياز يفوز بجائزة رجل المباراة بين المغرب وجرز القمر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية والضغوط المالية

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads