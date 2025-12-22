الإثنين 22 ديسمبر 2025
إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف في غضون 3 ساعات ونصف الساعة.

وقالت الوزارة في منشور على "تليجرام"، أمس الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:30 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 35 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود و6 طائرات فوق جمهورية القرم و3 طائرات فوق مياه بحر آزوف و3 أخرى فوق مقاطعة بيلغورود.

وفي وقت سابق من أمس الأحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود الروسية خلال الفترة من الساعة 11:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا 
 

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في بيان لها، أن قواتها تمكنت من فرض سيطرتها على بلدتين جديدتين، واحدة في مقاطعة سومي، شمال شرقي أوكرانيا، والأخرى في دونيتسك.

وذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استولت على بلدتي "فيسوك" في منطقة "سومي" و"سفيتلي" في "دونيتسك" في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها  أنه "نتيجة الأعمال الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، بتحرير بلدة فيسوكويه (فيسوك) في مقاطعة سومي".

وأضافت: "قامت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، بتحرير بلدة سفيتلويه (سفيتلي) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت استهداف وتدمير قوات العدو المحاصرة في ديميتروف (ميرنوغراد) بجمهورية دونيتسك الشعبية".

