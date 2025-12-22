"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية

18 حجم الخط

وجّه عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق، انتقادات حادة لبعض وسائل الإعلام، بسبب تداول شائعات متكررة حول حالته الصحية، مؤكدًا أن تلك الأخبار تسببت له في أذى نفسي كبير، خاصة على أسرته.

تصريحات قوية من عمرو زكي

وقال عمرو زكي، خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو»، إن بعض الأطراف يروجون كل عام شائعات عن تدهور حالته الصحية دون التأكد من صحتها، مضيفًا: «كل سنة يطلعوا يقولوا إني تعبان أو بموت، ومحدش فيهم بيكلف نفسه يكلّمني ويتأكد، مع إن بنتي سألتني مرة: هو إنت ليه كل سنة بتموت؟».

وأكد لاعب الزمالك السابق أن للإعلام رسالة ومسئولية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجمهور يصدق ما يُنشر أمامه، وهو ما يستدعي تحري الدقة قبل نشر أي معلومة قد تؤثر نفسيًا على أصحابها.

وأوضح زكي أن البعض قد يتعمد نشر هذه الأخبار بهدف استفزازه ودفعه للرد، قائلًا: «لو عايزني أتكلم، كان ممكن يكلّمني بيني وبينه ويهدي الدنيا بدل ما ينشر كلام يأثر نفسيًا».

وشدد على أن نشر الأخبار دون إدراك تأثيرها يُعد أمرًا غير مهني، موضحًا أنه يتجنب الرد لأنه يشعر بالضيق، رغم علاقته الطويلة بالإعلام، مؤكدًا أن أي استفادة متبادلة يجب أن تقوم على الدقة والمصداقية.

واختتم عمرو زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الكلمات قد تبني وقد تهدم، مشيرًا إلى أنه قادر على الرد، لكنه يرفض الانسياق وراء الاستفزاز أو تحقيق أهداف الآخرين بالطريقة التي وصفها بـ«الخاطئة».

