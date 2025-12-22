مقتل وإصابة 34 شخصا في حادث مروري مروع بإندونيسيا (فيديو)

18 حجم الخط

ذكرت السلطات المحلية فى إندونيسيا أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر من اليوم الإثنين في حادث حافلة عند تقاطع مخرج طريق "كرابياك" السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

ووفقا لمكتب البحث والإنقاذ في سمارانج، أفادت التقارير أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز الطريق وانقلابها.

Innalilahi wa Innalilahi rojiun



Kecelakaan maut bus Cahaya Trans di Tol Semarang-Batang, Senin (22/12/2025) dini hari. Info terakhir, 15 korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUP dr Kariadi Semarang pic.twitter.com/83GygVjVCu December 21, 2025

وقال بوديونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج: "كانت عملية الإخلاء صعبة للغاية لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة، وكان الوصول إليهم صعبا بسبب الزجاج المحطم".

وأضاف: "اضطر أفراد الإنقاذ إلى دخول الحافلة المنقلبة، وفتح ممر للوصول إلى الضحايا وإجلائهم بحذر شديد".

وأكد مكتب البحث والإنقاذ أنه تم إخلاء جميع الضحايا بنجاح ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

