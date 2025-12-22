الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 34 شخصا في حادث مروري مروع بإندونيسيا (فيديو)

حادث مروري مروع
حادث مروري مروع بإندونيسيا، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت السلطات المحلية فى إندونيسيا أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر من اليوم الإثنين في حادث حافلة عند تقاطع مخرج طريق "كرابياك" السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

ووفقا لمكتب البحث والإنقاذ في سمارانج، أفادت التقارير أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز الطريق وانقلابها.

 

وقال بوديونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج: "كانت عملية الإخلاء صعبة للغاية لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة، وكان الوصول إليهم صعبا بسبب الزجاج المحطم".

وأضاف: "اضطر أفراد الإنقاذ إلى دخول الحافلة المنقلبة، وفتح ممر للوصول إلى الضحايا وإجلائهم بحذر شديد".

وأكد مكتب البحث والإنقاذ أنه تم إخلاء جميع الضحايا بنجاح ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أندونيسيا سمارانج مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج

مواد متعلقة

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

1470 قتيلا في إندونيسيا وسريلانكا بسبب فيضانات مدمرة وانهيارات أرضية

أخبار مصر اليوم: غلق كلي بشارع 26 يوليو.. فتح باب التقديم للتدريب والعمل بألمانيا.. الوطنية للانتخابات ترصد خروقات بسوهاج وقنا.. الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات

الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

الأكثر قراءة

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الخضار اليوم، الطماطم تتراجع 2.5 جنيه في سوق العبور

6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

"النقل" تكشف أبرز خدمات ميناء أكتوبر وتأثيره على الصادرات

منتخب مصر يواجه زيمبابوي اليوم في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، الطماطم تتراجع 2.5 جنيه في سوق العبور

هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب حكومي؟ القانون يجيب

6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

طن السلفات يتراجع 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads