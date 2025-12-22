بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يستعد النادي الاهلي لمواجهة غزل المحلة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.