بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

الأهلي وغزل المحلة
الأهلي وغزل المحلة
يستعد النادي الاهلي  لمواجهة  غزل المحلة  والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة. 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

 

