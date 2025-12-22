سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا

18 حجم الخط

أفادت القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية بأن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور فوق مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وذكر بيان للقيادة على منصة "إكس": "اعترضت مقاتلة NORAD من طراز F-16 الطائرة التي دخلت المجال الجوي المحظور فوق بالم بيتش في فلوريدا".

وأوضح بيان القيادة أن الطائرة المدنية "تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة".

This morning, a NORAD F‑16 intercepted an aircraft that entered restricted airspace over Palm Beach. The situation was resolved safely.



Check NOTAMs before every flight and stay aware of active TFRs. #WeHaveTheWatch https://t.co/EDpzhrWgy0 December 21, 2025

وقد سُجّلت سابقا عدة انتهاكات مماثلة في مقرات إقامة الرئيس ترامب، ففي نوفمبر الماضي، اعترضت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، بالقرب من منتجع "مار-أ-لاغو" التابع لترامب.

كما أقلعت المقاتلات الأمريكية في يوليو الماضي لاعتراض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي الغولف في "بيدمنستر" بولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس ترامب متواجدا آنذاك.

