الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مقاتلة أمريكية، فيتو
مقاتلة أمريكية، فيتو
18 حجم الخط

أفادت القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية بأن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور فوق مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وذكر بيان للقيادة على منصة "إكس": "اعترضت مقاتلة NORAD من طراز F-16 الطائرة التي دخلت المجال الجوي المحظور فوق بالم بيتش في فلوريدا".

وأوضح بيان القيادة أن الطائرة المدنية "تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة".

وقد سُجّلت سابقا عدة انتهاكات مماثلة في مقرات إقامة الرئيس ترامب، ففي نوفمبر الماضي، اعترضت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، بالقرب من منتجع "مار-أ-لاغو" التابع لترامب.

كما أقلعت المقاتلات الأمريكية في يوليو الماضي لاعتراض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي الغولف في "بيدمنستر" بولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس ترامب متواجدا آنذاك.

امريكا الشمالية طائرة مدنية مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب ولاية فلوريدا دونالد ترامب

