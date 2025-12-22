الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

مباراة فولهام ضد
مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي بمواجهة فولهام ضد نوتنجهام فوريست في العاشرة مساءً.

 

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف وثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

 

ويحتل فولهام المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة فيما يتواجد نوتنجهام فوريست بالمركز السابع عشر برصيد 18 نقطة قبل مباراة الليلة بين الفريقين.

 

ويسعي كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب البريميرليج والابتعاد عن المراكز الأخيرة خاصة أن خر ثلاث فرق تهبط بشكل رسمي بعد إنتهاء المنافسات.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

1- أرسنال 39 نقطة
2- مانشستر سيتي 37 نقطة
3- أستون فيلا 36 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- ليفربول 29 نقطة
6- سندرلاند 27 نقطة
7- مانشستر يونايتد 26 نقطة
8- كريستال بالاس 26 نقطة
9- برايتون 24 نقطة
10- إيفرتون 24 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة
12- برينتفورد 23 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
14- بورنموث 22 نقطة
15- فولهام 20 نقطة
16- ليدز يونايتد 19 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة 
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي فولهام ضد نوتنجهام فوريست مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست فولهام نوتنجهام فوريست أرسنال مانشستر سيتي ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد

آرسنال ينتزع فوزًا صعبًا من إيفرتون بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

الأكثر قراءة

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

طريق الأهلي، بيراميدز يلتقي مسار في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

تعرف على سن التقاعد وفقا لقانون العمل الجديد

المصري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام دكرنس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه بالبنك المركزي

جبران يصدر قرارًا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads