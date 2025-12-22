18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي بمواجهة فولهام ضد نوتنجهام فوريست في العاشرة مساءً.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف وثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

ويحتل فولهام المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة فيما يتواجد نوتنجهام فوريست بالمركز السابع عشر برصيد 18 نقطة قبل مباراة الليلة بين الفريقين.

ويسعي كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب البريميرليج والابتعاد عن المراكز الأخيرة خاصة أن خر ثلاث فرق تهبط بشكل رسمي بعد إنتهاء المنافسات.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

1- أرسنال 39 نقطة

2- مانشستر سيتي 37 نقطة

3- أستون فيلا 36 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- ليفربول 29 نقطة

6- سندرلاند 27 نقطة

7- مانشستر يونايتد 26 نقطة

8- كريستال بالاس 26 نقطة

9- برايتون 24 نقطة

10- إيفرتون 24 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 22 نقطة

14- بورنموث 22 نقطة

15- فولهام 20 نقطة

16- ليدز يونايتد 19 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 13 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- وولفرهامبتون نقطتان

