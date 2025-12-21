الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يبحث مع وزير الخارجية بجمهورية جنوب السودان القضايا المشتركة

وزير الداخلية يبحث
وزير الداخلية يبحث مع وزير الخارجية بجمهورية جنوب السودان
18 حجم الخط

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مونداى سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي  بجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وزير الداخلية يبحث مع وزير الخارجية بجمهورية جنوب السودان القضايا المشتركة
وزير الداخلية يبحث مع وزير الخارجية بجمهورية جنوب السودان القضايا المشتركة

تبادل الخبرات وأساليب تعزيزها 

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق الثنائى بين البلدين الصديقين، لاسيما فى المجالات ذات الصلة، وفى مقدمتها بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا ذات الإهتمام المُشترك.

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

منادى سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة

وأشاد مونداى سيمايا كومبا وزير الخارجية  بجمهورية جنوب السودان؛ بالدور الريادى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم قضايا القارة الأفريقية، مؤكدًا تطلُع بلاده إلى تعزيز أطُر التعاون والتنسيق مع المؤسسات المصرية المعنية، والاستفادة من التجربة المصرية فى مُختلف المجالات.

 

القاهرة تؤكد استعدادها لدعم جنوب السودان فى تعزيز القدرات التدريبية الشرطية

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جنوب السودان للقاهرة،  والتى تأتى فى إطار الروابط  الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم مسارات التعاون مع دولة جنوب السودان فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال تعزيز  القدرات التدريبية للكوادر الوطنية، فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعاون الدولي التجربة المصرية الدولة المصرية اللواء محمود توفيق القضاء على بؤرة إجرامية القضايا المشتركة دولة جنوب السودان وزير الخارجية وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير الداخلية

مواد متعلقة

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

منادى سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تقييد شاب بعد سب عائلات بالجيزة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن محاولة سرقة مواطن بأحد شوارع القاهرة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن هدم محل باستخدام لودر بالشرقية

تسلق المواسير لسرقة شقة في الشروق، والأمن يكشف التفاصيل

الأمن يكشف حقيقة فيديو عن مزاعم تعدي رجل شرطة على أرض زراعية بالبحيرة

سرقة محمول سيدة أجنبية بأسوان، والأمن يكشف التفاصيل

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

مربوط بسلاسل حديدية وأطلق عليه 6 رصاصات، واقعة تدنيس جديدة للمصحف الشريف فى السويد

شاهد أجواء ملعب مولاي عبد الله قبل افتتاح كأس أمم أفريقيا

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ وهايدنهايم في الدوري الألماني

ظلمناك فأنصفك الله، شوقي غريب يروي كواليس أمم أفريقيا 86 ووشاية أطاحت به قبل البطولة

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأحد

ما شروط مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج وفقا للقانون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads