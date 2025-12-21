18 حجم الخط

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مونداى سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وزير الداخلية يبحث مع وزير الخارجية بجمهورية جنوب السودان القضايا المشتركة

تبادل الخبرات وأساليب تعزيزها

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق الثنائى بين البلدين الصديقين، لاسيما فى المجالات ذات الصلة، وفى مقدمتها بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا ذات الإهتمام المُشترك.

وأشاد مونداى سيمايا كومبا وزير الخارجية بجمهورية جنوب السودان؛ بالدور الريادى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم قضايا القارة الأفريقية، مؤكدًا تطلُع بلاده إلى تعزيز أطُر التعاون والتنسيق مع المؤسسات المصرية المعنية، والاستفادة من التجربة المصرية فى مُختلف المجالات.

القاهرة تؤكد استعدادها لدعم جنوب السودان فى تعزيز القدرات التدريبية الشرطية

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جنوب السودان للقاهرة، والتى تأتى فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم مسارات التعاون مع دولة جنوب السودان فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال تعزيز القدرات التدريبية للكوادر الوطنية، فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

